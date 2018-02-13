На Олимпиаде в Пхёнчхане произошло первое допинговое нарушение

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Японский шорт-трекист Кеи Саито стал первым участником зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, уличённым в применении допинга.

Спортсмен сдал положительную внесоревновательную пробу на ацетазоламид, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Саито временно отстранён от соревнований. Он выселен из Олимпийской деревни и не сможет принять участие в Играх. Японский шорт-трекист не успел выступить в Пхёнчхане, никакие результаты пересмотрены не будут.

Ранее CAS объявил, что опубликует доказательства, которые представил МОК, чтобы не допустить российских спортсменов к ОИ-2018.

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