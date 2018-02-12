Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о следующем многомиллионном поединке
«Мы не знаем, буду я проводить бой в боксёрском ринге или октагоне. Мы просто ведём переговоры на многомиллионную сумму, так что посмотрим», — приводит слова Мейвезера Forbes.
Предыдущим соперником Мейвезера был чемпион UFC в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор. Бой состоялся в августе 2017 года, прошёл по правилам бокса и победу в нём одержал американец.
Ранее в UFC подтвердили, что организация ведёт переговоры о подписании контракта с Мейвезером