Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о следующем многомиллионном поединке

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Непобеждённый американский боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший рассказал о переговорах об организации следующего боя.

«Мы не знаем, буду я проводить бой в боксёрском ринге или октагоне. Мы просто ведём переговоры на многомиллионную сумму, так что посмотрим», — приводит слова Мейвезера Forbes.

Предыдущим соперником Мейвезера был чемпион UFC в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор. Бой состоялся в августе 2017 года, прошёл по правилам бокса и победу в нём одержал американец.

Ранее в UFC подтвердили, что организация ведёт переговоры о подписании контракта с Мейвезером

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