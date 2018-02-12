Бах сфотографировался с Бахом в главном пресс-центре ОИ-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал совместное фото с журналистом Томасом Бахом в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.