Бах сфотографировался с Бахом в главном пресс-центре ОИ-2018
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал совместное фото с журналистом Томасом Бахом в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
IOC President Thomas Bach meets @AFP reporter @ThomasBach in the Main Press Centre in @PyeongChang2018#Olympicspic.twitter.com/mNkuzY33rH— IOC MEDIA (@iocmedia) 12 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что глава МОК намерен посетить Северную Корею после ОИ-2018.
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