Бах сфотографировался с Бахом в главном пресс-центре ОИ-2018

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал совместное фото с журналистом Томасом Бахом в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Ранее сообщалось, что глава МОК намерен посетить Северную Корею после ОИ-2018.

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