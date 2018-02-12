УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2017/18

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч раунда плей-офф и финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Road to Kyiv.

Introducing the new official match ball of the knockout stage!#UCL#HereToCreatepic.twitter.com/D29Hcyzutx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 февраля 2018 г.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от еврокубков.