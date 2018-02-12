Легкоатлетка Ласицкене расстроена своим результатом на чемпионате России в помещении

Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление в секторе прыжков в высоту на чемпионате России в помещении.

«Ни в коем случае не собираюсь расстраиваться, сейчас ещё небольшая тренировка, продолжаем работать. Да, не очень высокий результат сегодня, но не беру в голову никаких отрицательных мыслей. Конечно, тяжело без соперничества, нет нужных эмоций, мандража, страха проиграть. Это тяжело, вот уже несколько лет у меня так, но что поделать. Расстроена, что не смогла порадовать зрителей, которые ждали сегодня хороших прыжков, так получилось», — приводит слова Ласицкене пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ласицкене стала победительницей чемпионата России с результатом 1,88 метра.

Ранее сообщалось, что IAAF отказала трём российским легкоатлетам в допуске к участию в международных стартах в нейтральном статусе.