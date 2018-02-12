IAAF отказала трём российским легкоатлетам в допуске к участию в международных стартах в нейтральном статусе

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки на участие в международных стартах 2018 года в нейтральном статусе трёх российских спортсменов.
IAAF отказала трём российским легкоатлетам в допуске к участию в международных стартах в нейтральном статусе
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), IAAF отклонила заявки Артём Примака (тройной прыжок, прыжок в высоту), Тимура Моргунова (прыжки с шестом) и Константина Шабанова (бег 60 м).

Отмечается, что все трое легкоатлетов имеют выполненный норматив для участия в зимнем чемпионате мира, который с 1 по 4 марта пройдёт в Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что шесть дисквалифицированных за допинг российских легкоатлетов признали санкции IAAF в свой адрес.

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