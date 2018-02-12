IAAF отказала трём российским легкоатлетам в допуске к участию в международных стартах в нейтральном статусе
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), IAAF отклонила заявки Артём Примака (тройной прыжок, прыжок в высоту), Тимура Моргунова (прыжки с шестом) и Константина Шабанова (бег 60 м).
Отмечается, что все трое легкоатлетов имеют выполненный норматив для участия в зимнем чемпионате мира, который с 1 по 4 марта пройдёт в Бирмингеме.
Ранее сообщалось, что шесть дисквалифицированных за допинг российских легкоатлетов признали санкции IAAF в свой адрес.