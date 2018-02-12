Лопырёва назвала самый «крутой» матч в своей жизни
- Виктория Лопырёва
- Reuters
«Матч «Бока Хуниорс» — это самый крутой по эмоциям футбол в моей жизни! Я много слышала о том, что Латинская Америка — это место, где живут футболом, и вчера я это прочувствовала на себе. Когда стадион не просто шумит и трясётся, а бьётся как сердце. Атмосфера, которая царила вчера на стадионе, ни с чем не сравнима! Мурашки на протяжении всей игры!», — цитирует Лопырёву Sport24.
Модель посетила матч «Бока Хуниорс» — «Темперлей» и сравнила его с танго.
«Сам матч достаточно эмоциональный, драматичный, похож на аргентинское танго. Совершенно не такая фанатская любовь, слепая», — сказала Лопырёва.
Ранее Лопырёва посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье».