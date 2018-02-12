Лопырёва назвала самый «крутой» матч в своей жизни

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Посол чемпионата мира 2018 года по футболу и обладательница титула «Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырёва назвала самый лучший с эмоциональной точки зрения матч в своей жизни.
Лопырёва назвала самый «крутой» матч в своей жизни
  • Виктория Лопырёва
  • Reuters

«Матч «Бока Хуниорс» — это самый крутой по эмоциям футбол в моей жизни! Я много слышала о том, что Латинская Америка — это место, где живут футболом, и вчера я это прочувствовала на себе. Когда стадион не просто шумит и трясётся, а бьётся как сердце. Атмосфера, которая царила вчера на стадионе, ни с чем не сравнима! Мурашки на протяжении всей игры!», — цитирует Лопырёву Sport24.

Модель посетила матч «Бока Хуниорс» — «Темперлей» и сравнила его с танго.

«Сам матч достаточно эмоциональный, драматичный, похож на аргентинское танго. Совершенно не такая фанатская любовь, слепая», — сказала Лопырёва.

Ранее Лопырёва посетила матч 23-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье».

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