ПКР заключил контракт с поставщиком экипировки для россиян на Паралимпиаде-2018
- Анастасия Задорина
- © Екатерина Чеснокова / РИА Новости
ПКР заключил соглашение с компанией ZASPORT на один год, сообщает официальный сайт комитета.
Эскизы экипировки российской команды на Паралимпиаде согласованы с Международным паралимпийским комитетом (МПК).
Главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина заверила, что успеет изготовить форму для российских паралимпийцев к началу Паралимпиады..
«Нашей команде не привыкать работать в экстремально сжатые сроки, и мы готовы обеспечить формой российских паралимпийцев», — отметила Задорина.
Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта в Пхёнчхане.
Ранее Президент ПКР Владимир Лукин обратился к руководителю МПК Эндрю Парсонсу с просьбой и обоснованием допуска мужских сборных России по лыжным гонкам и биатлону к участию в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.