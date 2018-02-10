Глава ПКР обратился к президенту МПК с просьбой допустить российских лыжников и биатлонистов до Паралимпиады-2018

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин обратился к руководителю Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с просьбой и обоснованием допуска мужских сборных России по лыжным гонкам и биатлону к участию в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Отмечается, что в МПК также направлен полный пакет документов на 19 спортсменов и шесть спортсменов-ведущих для прохождения предварительной аккредитации на Паралимпийские игры — 2018.

Паралимпиада-2018 пройдёт с 9 по 18 марта.

Ранее сообщалось, что ПКР поблагодарил спортсменов, поддержавших обращение Евгения Плющенко в МПК с просьбой о допуске россиян на Паралимпиаду-2018.