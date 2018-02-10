ПКР поблагодарил спортсменов, поддержавших обращение Плющенко в МПК с просьбой о допуске россиян на Паралимпиаду-2018
«ПКР выражает благодарность многократным чемпионам Олимпийских игр, чемпионатов мира и всем, кто поддержал инициативу Евгения Плющенко и обратился в МПК с просьбой допустить российских лыжников и биатлонистов (мужскую команду)», — говорится в пресс-релизе ПКР.
Ранее сообщалось, что Плющенко вместе с рядом титулованных спортсменов направил главе МПК письмо с просьбой допустить российских биатлонистов и лыжников до Паралимпиады-2018.