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ПКР поблагодарил спортсменов, поддержавших обращение Плющенко в МПК с просьбой о допуске россиян на Паралимпиаду-2018

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Паралимпийский комитет России (ПКР) поблагодарил прославленных российских спортсменов, которые поддержали инициативу Евгения Плющенко и обратились в Международный паралимпийский комитет (МПК) с просьбой допустить российских лыжников и биатлонистов до участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«ПКР выражает благодарность многократным чемпионам Олимпийских игр, чемпионатов мира и всем, кто поддержал инициативу Евгения Плющенко и обратился в МПК с просьбой допустить российских лыжников и биатлонистов (мужскую команду)», — говорится в пресс-релизе ПКР.

Ранее сообщалось, что Плющенко вместе с рядом титулованных спортсменов направил главе МПК письмо с просьбой допустить российских биатлонистов и лыжников до Паралимпиады-2018.

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