Овечкин набрал 60-е очко в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 60 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Детройт Ред Уингз», завершившемся поражением столичного клуба со счётом 4:5, Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

В настоящий момент хоккеист имеет в активе 33 заброшенные шайбы и является лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Яковлев и Каблуков пропустят стартовый матч сборной России на ОИ-2018. 

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