Тренер американских фигуристов: россиян все узнают и без флага
Тренер американских фигуристов Рафаэль Арутюнян считает, что российских спортсменов можно определить и без национального флага.
«Все узнают, что это россияне, есть у них флаг или нет», — приводит слова тренера The New York Times.
Арутюнян в данный момент является тренером американских фигуристов Натана Чена и Адама Риппона, которые принимают участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что мировой рекорд Евгении Медведевой помог России закрепиться на втором месте в командном турнире на ОИ-2018.
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