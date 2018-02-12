Тренер американских фигуристов: россиян все узнают и без флага

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Тренер американских фигуристов Рафаэль Арутюнян считает, что российских спортсменов можно определить и без национального флага.

«Все узнают, что это россияне, есть у них флаг или нет», — приводит слова тренера The New York Times.

Арутюнян в данный момент является тренером американских фигуристов Натана Чена и Адама Риппона, которые принимают участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что мировой рекорд Евгении Медведевой помог России закрепиться на втором месте в командном турнире на ОИ-2018.

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