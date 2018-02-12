Экс-чемпион мира по боксу Фьюри признался, что живёт на пособие по безработице

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO) Тайсон Фьюри признался, что живёт на пособие по безработице.

«Если честно, у меня нет денег. На моих счетах ноль, я живу на пособие по безработице», — цитирует Фьюри Daily Record.

Британец подтвердил информацию, что он ничего не зарабатывает на боксе.

«Это абсолютная правда! Я не зарабатываю на боксе. Половину от гонораров я плачу своей команде, а вторую — перевожу на благотворительность», — сказал Фьюри.

Ранее Фьюри вызвал на поединок обладателя трёх чемпионских титулов Энтони Джошуа.