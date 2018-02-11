Агент сообщил, что девушка хоккеиста «Адмирала» была на борту разбившегося в Подмосковье самолёта

Агент Шуми Бабаев сообщил, что девушка защитника клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолёта, потерпевшего крушение в Подмосковье.

«В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника «Адмирала» Сергея Ильина — Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье. Серёжа, держись и крепись», — написал Бабаев в своём Instagram.

Публикация от @shumi_agency Фев 11, 2018 в 7:27 PST

Ранее Российский футбольный союз и Федерация хоккея России выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.