Агент сообщил, что девушка хоккеиста «Адмирала» была на борту разбившегося в Подмосковье самолёта

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Агент Шуми Бабаев сообщил, что девушка защитника клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолёта, потерпевшего крушение в Подмосковье.

«В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника «Адмирала» Сергея Ильина — Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье. Серёжа, держись и крепись», — написал Бабаев в своём Instagram.

Публикация от @shumi_agency

Ранее Российский футбольный союз и Федерация хоккея России выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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