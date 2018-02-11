РФС и ФХР выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) и Федерация хоккея Россия (ФХР) выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

«11 февраля после взлёта из аэропорта Домодедово потерпел крушение самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск. На борту находился 71 человек, выживших в крушении нет. ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

«РФС выражает соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний», погибших сегодня в авиакатастрофе», — сказано в Twitter РФС.

Ранее сообщалось, что группировка спасателей на месте крушения Ан-148 в Подмосковье увеличена до 600 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru