РФС и ФХР выразили соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация хоккея Россия (ФХР) выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

«11 февраля после взлёта из аэропорта Домодедово потерпел крушение самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск. На борту находился 71 человек, выживших в крушении нет. ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

11 февраля после взлета из аэропорта «Домодедово» потерпел крушение самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск. На борту находился 71 человек, выживших в крушении нет.



ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.https://t.co/OMjaXpW9zO — Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2018 г.

«РФС выражает соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний», погибших сегодня в авиакатастрофе», — сказано в Twitter РФС.

РФС выражает соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа "Саратовских авиалиний", погибших сегодня в авиакатастрофе pic.twitter.com/rMs1yCEGSP — РФС (@official_rfs) 11 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что группировка спасателей на месте крушения Ан-148 в Подмосковье увеличена до 600 человек.