Погребняк: пока Лев Лещенко будет петь, я буду играть

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Павел Погребняк ответил на вопрос, как долго планирует выступать на профессиональном уровне.

«Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть», — приводит слова 34-летнего футболиста «Спорт-Экспресс». На протяжении профессиональной карьеры Погребняк выступал за такие клубы, как московский «Спартак», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». Ранее гендиректор Общественного профсоюза футболистов прокомментировал расторжение контракта «Динамо» с Погребняком.