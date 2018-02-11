Погребняк: пока Лев Лещенко будет петь, я буду играть

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Павел Погребняк ответил на вопрос, как долго планирует выступать на профессиональном уровне.

«Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть», — приводит слова 34-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

На протяжении профессиональной карьеры Погребняк выступал за такие клубы, как московский «Спартак», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг».

Ранее гендиректор Общественного профсоюза футболистов прокомментировал расторжение контракта «Динамо» с Погребняком.

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