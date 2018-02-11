Российский пилот Шварцман стал чемпионом Toyota Racing Series

Российский пилот гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман стал чемпионом гоночной серии Toyota Racing Series, проходившей в Новой Зеландии.

Шварцман показал четвёртое и второе время на второй и третьей гонке заключительного этапа соответственно.

По итогам пяти этапов Шварцман набрал 916 очков, ближайший преследователь голландец Ричард Версхор отстал на пять баллов.

18-летний Шварцман выступит в чемпионате европейской «Формулы-3» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что он стал членом гоночной академии «Феррари».