Алаев заявил, что его расстроило судейство на ЧЕ по мини-футболу
«Турнир великолепный, организован на самом высоком уровне — современная арена, высокая посещаемость», — приводит слова Алаева ТАСС.
Он отметил, что вопросы вызвало судейство в полуфинальном матче между сборными России и Португалии.
«Такое не должно повторяться. Мы должны делать всё, чтобы судейство соответствовало уровню организации турнира», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по мини-футболу посвятила бронзовые медали всем российским спортсменам.