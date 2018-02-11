Алаев заявил, что его расстроило судейство на ЧЕ по мини-футболу

Глава комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу Александр Алаев высказался об организации чемпионата Европы в словенской Любляне.

«Турнир великолепный, организован на самом высоком уровне — современная арена, высокая посещаемость», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он отметил, что вопросы вызвало судейство в полуфинальном матче между сборными России и Португалии.

«Такое не должно повторяться. Мы должны делать всё, чтобы судейство соответствовало уровню организации турнира», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по мини-футболу посвятила бронзовые медали всем российским спортсменам.