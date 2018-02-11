Сборная России по мини-футболу посвятила бронзовые медали всем российским спортсменам
«Мы посвящаем эту бронзовую медаль всем российским спортсменам, которым сегодня непросто в условиях политической спортивной борьбы, и нашему Виталию Леонтьевичу Мутко, которому тяжелее всего, ведь многие не оценивают сделанное им для российского спорта. Но время всё расставит на свои места», — приводит слова Алиева ТАСС.
Глава АМФР также назвал выступление российской сборной на ЧЕ в Словении достойным. Он поблагодарил Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу.