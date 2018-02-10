Сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу
Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
В матче за третье место россияне переиграли сборную Казахстана.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил Эдер Лима на 9-й минуте.
На 34-й минуте красную карточку получил футболист сборной Казахстана Дуглас Жуниор.
В финальном матче встретятся между собой сборные Испании и Португалии. Начало — в 22:45.
В полуфинале российская команда проиграла португальцам.
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