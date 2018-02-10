Сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

В матче за третье место россияне переиграли сборную Казахстана. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Эдер Лима на 9-й минуте. На 34-й минуте красную карточку получил футболист сборной Казахстана Дуглас Жуниор. В финальном матче встретятся между собой сборные Испании и Португалии. Начало — в 22:45. В полуфинале российская команда проиграла португальцам.