Сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

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Сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
Сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

В матче за третье место россияне переиграли сборную Казахстана.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил Эдер Лима на 9-й минуте.

На 34-й минуте красную карточку получил футболист сборной Казахстана Дуглас Жуниор.

В финальном матче встретятся между собой сборные Испании и Португалии. Начало — в 22:45.

В полуфинале российская команда проиграла португальцам.

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