Сборная Португалии стала соперником России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

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Сборная Португалии пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

В матче 1/4 финала португальцы разгромили команду Азербайджана со счётом 8:1.

Таким образом, сборная Португалии стала соперницей национальной команды России.

Полуфинальный матч состоится 8 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Словению в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.

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