Сборная Португалии стала соперником России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
Сборная Португалии пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
В матче 1/4 финала португальцы разгромили команду Азербайджана со счётом 8:1.
Таким образом, сборная Португалии стала соперницей национальной команды России.
Полуфинальный матч состоится 8 февраля.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Словению в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.
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