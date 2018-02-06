Сборная Португалии стала соперником России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Сборная Португалии пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

В матче 1/4 финала португальцы разгромили команду Азербайджана со счётом 8:1. Таким образом, сборная Португалии стала соперницей национальной команды России. Полуфинальный матч состоится 8 февраля. Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Словению в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.