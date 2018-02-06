Сборная России обыграла Словению и вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу
Сборная России одержала победу над национальной командой Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
Матч завершился со счётом 2:0.
Победу сборной России принесли голы Эдера Лимы и Робиньо.
В полуфинале россияне сыграют либо с Португалией, либо с Азербайджаном.
В другом четвертьфинальном матче сборная Казахстана обыграла команду Сербии со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что в России изобрели новый футбольный термин.
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