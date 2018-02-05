В России изобрели новый футбольный термин.

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) выпустил пособие «Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018». Его авторами стали Андрей Будогосский, Сергей Мацюра, Евгений Турбин и Александр Васильев.

В книге упоминается новый термин «боковая линия ворот», который определяет длину футбольного поля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В правилах Международной футбольной ассоциации (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) такого термина не существует. Понятие «боковая линия», по правилам ФИФА, определяет ширину футбольного поля.

Ранее РФС подал в ФИФА жалобу на президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена.