Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Решающую шайбу в игре забросил российский нападающий Никита Кучеров (35-я минута). В составе его команды также отличились Стивен Стэмкос (2-я минута), Алекс Киллорн (10-я минута) и Седрик Пакетт (24-я минута).

У «Лос-Анджелеса» голами отметились Джонни Бродзински (6-я минута), Кайл Клиффорд (44-я минута) и Кристиан Фолин (54-я минута).

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