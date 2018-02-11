Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:3.
Решающую шайбу в игре забросил российский нападающий Никита Кучеров (35-я минута). В составе его команды также отличились Стивен Стэмкос (2-я минута), Алекс Киллорн (10-я минута) и Седрик Пакетт (24-я минута).
У «Лос-Анджелеса» голами отметились Джонни Бродзински (6-я минута), Кайл Клиффорд (44-я минута) и Кристиан Фолин (54-я минута).
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