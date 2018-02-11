«Наполи» разгромил «Лацио» в матче итальянской Серии А

Короткая ссылка
«Наполи» разгромил «Лацио» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт открыли футболисты «Лацио» усилиями Стефана Де Врея (3-я минута).

Победу «Наполи» принесли голы Хосе Кальехона (43-я), Петра Зелинского (56-я) и Дриса Мертенса (73-я). Ещё один мяч в собственные ворота отправил футболист римского клуба Уоллас (54-я).

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии (63 очка), «Лацио» занимает третье место (46 очков).

Ранее преследователь «Наполи» туринский «Ювентус» одержал выездную победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru