«Наполи» разгромил «Лацио» в матче итальянской Серии А

«Наполи» разгромил «Лацио» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт открыли футболисты «Лацио» усилиями Стефана Де Врея (3-я минута).

Победу «Наполи» принесли голы Хосе Кальехона (43-я), Петра Зелинского (56-я) и Дриса Мертенса (73-я). Ещё один мяч в собственные ворота отправил футболист римского клуба Уоллас (54-я).

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии (63 очка), «Лацио» занимает третье место (46 очков).

Ранее преследователь «Наполи» туринский «Ювентус» одержал выездную победу над «Фиорентиной» в матче 24-го тура итальянской Серии А.