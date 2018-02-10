«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел на первое место в Серии А

Туринский «Ювентус» одержал выездную победу на «Фиоренетиной» в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором первого гола в матче стал Федерико Бернардески, отличившийся на 56-й минуте прямым ударом со штрафного.

Окончательный счёт на 86-й минуте установил Гонсало Игуаин, переигравший голкипера один на один после проникающей передачи от Джорджо Кьеллини.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» благодаря победе вышел в лидеры чемпионата. В активе клуба из Турина 62 очка. У ближайшего преследователя — «Наполи» 59 очков, и матч в запасе. «Фиорентина» с 31 баллом осталась 11-й.

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