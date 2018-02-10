Чудинов: гонка могла сложиться совсем по-другому для наших саночников

Короткая ссылка
Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Сергей Чудинов оценил выступления Романа Репилова, Семёна Павличенко и Степана Фёдорова в первых двух заездах саночников.

«Роман сегодня неплохо прошёл первый заезд, а второй — ещё лучше, и если бы он не допустил ошибку на 15-м вираже, то мог бы отыграть больше чем одно место. Идёт интересная борьба, и результаты очень плотные. У Романа боевой настрой на победу, и ему, чтобы продолжить борьбу за золото, надо безупречно выполнить два заезда. И он может это сделать», — приводит слова Чудинова РИА Новости.

Он отметил, что для Фёдорова и Павличенко первый день соревнований саночников прошёл не очень удачно.

«И есть некоторое разочарование, потому что гонка могла сложиться совсем по-другому для наших спортсменов. Семён допустил техническую ошибку на одном из верхних виражей и проехал недостаточно быстро. Степан хорошо ехал в верхней части трассы и мог сейчас быть выше в протоколе, но на выходе из девятого виража он ошибся, прижался к правому борту и потерял ускорение. Завтра он может реально побороться за место в первой десятке — и даже выше», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru