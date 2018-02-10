Чудинов: гонка могла сложиться совсем по-другому для наших саночников

Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Сергей Чудинов оценил выступления Романа Репилова, Семёна Павличенко и Степана Фёдорова в первых двух заездах саночников.

«Роман сегодня неплохо прошёл первый заезд, а второй — ещё лучше, и если бы он не допустил ошибку на 15-м вираже, то мог бы отыграть больше чем одно место. Идёт интересная борьба, и результаты очень плотные. У Романа боевой настрой на победу, и ему, чтобы продолжить борьбу за золото, надо безупречно выполнить два заезда. И он может это сделать», — приводит слова Чудинова РИА Новости.

Он отметил, что для Фёдорова и Павличенко первый день соревнований саночников прошёл не очень удачно.

«И есть некоторое разочарование, потому что гонка могла сложиться совсем по-другому для наших спортсменов. Семён допустил техническую ошибку на одном из верхних виражей и проехал недостаточно быстро. Степан хорошо ехал в верхней части трассы и мог сейчас быть выше в протоколе, но на выходе из девятого виража он ошибся, прижался к правому борту и потерял ускорение. Завтра он может реально побороться за место в первой десятке — и даже выше», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018.