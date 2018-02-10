СМИ: «Зенит» согласовал с «Рубином» трансфер Оздоева

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Санкт-петербургский «Зенит» согласовал с «Рубином» трансфер полузащитника Магомеда Оздоева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сумма трансфера составит €3,3 млн. Оздоев также согласовал условия личного контракта с санкт-петербургским клубом.

Издание сообщает, что эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа последует в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев попал в сферу интересов московского «Локомотива».

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