Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гамбургом» в матче немецкой Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» дома одержала победу над «Гамбургом» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
- Игроки дортмундской «Боруссии»
- Reuters
- © Leon Kuegeler
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Победу «Боруссии» принесли голы Миши Батшуайи и Марио Гётце.
«Боруссия» набрала 37 очков и расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 17 баллами остался на предпоследнем, 17-м месте.
Ранее дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Кёльном» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.
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