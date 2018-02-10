Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гамбургом» в матче немецкой Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» дома одержала победу над «Гамбургом» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу «Боруссии» принесли голы Миши Батшуайи и Марио Гётце.

«Боруссия» набрала 37 очков и расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 17 баллами остался на предпоследнем, 17-м месте.

Ранее дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Кёльном» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.