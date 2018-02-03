Дубль и голевой пас Батшуайи в дебютном матче за «Боруссию» помогли команде обыграть «Кёльн»

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Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над «Кёльном» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принесли дубль Миши Батшуайи, дебютировавшего за клуб после перехода на правах аренды из «Челси», и гол Андре Шюррле, отправившего мяч в ворота «Кёльна» после паса бельгийского форварда.

Хозяева ответили голами Симона Цоллера и Хорхе Мере.

Благодаря победе «Боруссия» набрала 34 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» с 13 баллами остался на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Израиля на восемь месяцев за допинг.

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