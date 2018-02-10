Буффон провёл 500 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии

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Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 500-й матч в чемпионате Италии по футболу в составе туринского «Ювентуса».

Юбилейной отметки 40-летний вратарь достиг, когда вышел на поле в матче 24-го тура Серии А против «Фиорентины».

Больше матчей за «Ювентус» в чемпионате страны провёл только Аллесандро Дель Пьеро, на счёту которого 513 игр.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А.

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