Буффон провёл 500 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии
Юбилейной отметки 40-летний вратарь достиг, когда вышел на поле в матче 24-го тура Серии А против «Фиорентины».
5️⃣0️⃣0️⃣ league appearances in Bianconero! 🏳🏴— JuventusFC (@juventusfcen) 9 февраля 2018 г.
Congratulations @gianluigibuffon! 🙌 #NumeroUno#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/JWV9EFLIrE
Больше матчей за «Ювентус» в чемпионате страны провёл только Аллесандро Дель Пьеро, на счёту которого 513 игр.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А.