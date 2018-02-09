«Химки» обыграли «Жальгрис» в матче баскетбольной Евролиги
Встреча завершилась со счётом 84:74.
Наибольшую результативность в составе подмосковного клуба показали Алексей Швед и Энтони Гилл, набравшие по 20 очков.
В составе «Жальгриса» 15 очков и пять подборов в активе Брэндона Дэвиса.
В турнирной таблице Евролиги «Химки» занимают седьмое место (39 очков). «Жальгрис» располагается строчкой выше с тем же количеством очков, но опережая подмосковный клуб по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги.