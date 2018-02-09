«Химки» обыграли «Жальгрис» в матче баскетбольной Евролиги

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Подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над литовским «Жальгрисом» в матче 22-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 84:74.

Наибольшую результативность в составе подмосковного клуба показали Алексей Швед и Энтони Гилл, набравшие по 20 очков.

В составе «Жальгриса» 15 очков и пять подборов в активе Брэндона Дэвиса.

В турнирной таблице Евролиги «Химки» занимают седьмое место (39 очков). «Жальгрис» располагается строчкой выше с тем же количеством очков, но опережая подмосковный клуб по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги.

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