ЦСКА потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги

В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский ЦСКА на выезде уступил испанской «Валенсии» со счётом 99:103.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский защитник Эрик Грин, набравший 19 очков. У проигравших 30 баллами отметился его французский коллега по амплуа Нандо де Коло.

Несмотря на поражение, «армейцы» сохранили лидерство в регулярном чемпионате Евролиги. Ближайших преследователей в лице турецкого «Фенербахче» и греческого «Олимпиакоса», имеющих по матчу в запасе, команда Димитриса Итудиса опережает на три победы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл испанский «Реал» в матче 21-го тура баскетбольной Евролиги.