В Пхёнчхане стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр началась в южнокорейском Пхёнчхане.

Торжественное мероприятие проходит на курорте Альпензия в парке Хвэнге.

После красочного шоу начнётся парад команд, который откроет Греция. Делегация олимпийских атлетов из России появится на стадионе под 55-м порядковым номером. Всего в Играх-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.



XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

RT ведёт текстовую трансляцию церемонии.