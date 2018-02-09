В Пхёнчхане стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

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Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр началась в южнокорейском Пхёнчхане.

Торжественное мероприятие проходит на курорте Альпензия в парке Хвэнге.

После красочного шоу начнётся парад команд, который откроет Греция. Делегация олимпийских атлетов из России появится на стадионе под 55-м порядковым номером. Всего в Играх-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

RT ведёт текстовую трансляцию церемонии.

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Олимпийские игры 2018
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