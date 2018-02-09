В Госдуме назвали «симбиозом политики и личных интересов» решение CAS по российским спортсменам

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Марианна Чурсина
Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал политическим решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить жалобы российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпиаде в Пхёнчхане.
В Госдуме назвали «симбиозом политики и личных интересов» решение CAS по российским спортсменам
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  • © Komsomolskaya Pravda

«Это говорит, к сожалению, о дискредитации Международного олимпийского комитета в нынешнем составе. Он перестал быть олимпийским, перестал нести те функции, ради которых создавался, поскольку сегодня многие страны оказывают давление только ради того, чтобы сильные российские спортсмены не участвовали в Олимпиаде. Здесь уже симбиоз политики и личных интересов», — сказал он.

Чепа также подчеркнул необходимость реформировать не только Международный олимпийский комитет (МОК), но и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Чуть ли не тонны лекарственных препаратов завозит одна страна — Норвегия, где более 60% всех призёров лыжных соревнований за последние 20 лет больны астмой. Они губят своё здоровье, принимают сильнодействующие препараты, которые являются при этом стимуляторами. Это же бред какой-то. Мы видим откровенные нарушения со стороны спортсменов США, дикость с переигрываниями. Именно поэтому нужен пересмотр условий, поскольку здесь уже даже не политика, а грязь подмешивается к спорту. Но спорт — ниточка мира, которая связывает все народы. Сегодня это разрушается, чего нельзя допускать. Поэтому состав и МОК, и WADA нужно полностью пересматривать», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров в связи с недопуском к Олимпиаде в Пхёнчхане.

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