Первая шайба Кучерова за 12 матчей помогла «Тампа-Бэй» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
Итоговый счёт встречи — 5:2.
В составе «Тампа-Бэй» отличились Никита Кучеров (15-я минута), Янни Гурд (22-я минута), Адам Эрне (34-я минута), Стивен Стэмкос (38-я минута) и Виктор Хедман (57-я минута).
Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачёв записали на свой счёт по результативной передаче.
У «Ванкувера» голами отметились Брок Бёзер (47-я минута) и Свен Берчи (51-я минута).
«Тампа-Бэй» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ (77 очков), «Ванкувер» расположился на предпоследнем, 14-м месте на Западе (48 баллов).
Ранее сообщалось, что хоккеист санкт-петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук хочет выступать за клуб НХЛ из Нью-Йорка.