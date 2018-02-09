Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла 34-й турнир подряд

Короткая ссылка
Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу на международном легкоатлетическом турнире, который проходил в испанском Мадриде, в секторе прыжков в высоту.

В своей лучшей попытке россиянка преодолела планку на двухметровой высоте.

Победа на турнире в Мадриде стала для Ласицкене 34-й кряду. Российская легкоатлетка не проиграла ни одного соревнования с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла первый международный легкоатлетический турнир в сезоне-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru