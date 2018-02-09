Российская легкоатлетка Ласицкене выиграла 34-й турнир подряд

Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу на международном легкоатлетическом турнире, который проходил в испанском Мадриде, в секторе прыжков в высоту.

В своей лучшей попытке россиянка преодолела планку на двухметровой высоте.

Победа на турнире в Мадриде стала для Ласицкене 34-й кряду. Российская легкоатлетка не проиграла ни одного соревнования с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла первый международный легкоатлетический турнир в сезоне-2018.