Ласицкене выиграла первый в сезоне международный турнир
Спортсменка преодолела планку, установленную на высоте 2,02 м.
Второй стала представительница Сент-Люсии Леверн Спенсер (1,94 м), тройку призёров замкнула итальянка Алессия Трост (1,91 м).
Для Ласицкене, выступающей под нейтральным флагом, эта победа стала первой в нынешнем сезоне на международных соревнованиях и 33-м выигранным турниром подряд.
В активе россиянки лучший на данный момент результат сезона в мире — 2,04 м, показанный на всероссийском Кубке Сталинграда.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики попросила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций ускорить рассмотрение заявок легкоатлетов, выполнивших нормативы для участия в чемпионате мира в помещении.