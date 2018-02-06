Ласицкене выиграла первый в сезоне международный турнир

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Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место на турнире по прыжкам в высоту, который прошёл в словацкой Банска-Бистрице.

Спортсменка преодолела планку, установленную на высоте 2,02 м.

Второй стала представительница Сент-Люсии Леверн Спенсер (1,94 м), тройку призёров замкнула итальянка Алессия Трост (1,91 м).

Для Ласицкене, выступающей под нейтральным флагом, эта победа стала первой в нынешнем сезоне на международных соревнованиях и 33-м выигранным турниром подряд.

В активе россиянки лучший на данный момент результат сезона в мире — 2,04 м, показанный на всероссийском Кубке Сталинграда.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики попросила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций ускорить рассмотрение заявок легкоатлетов, выполнивших нормативы для участия в чемпионате мира в помещении.

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