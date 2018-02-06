ВФЛА попросила IAAF ускорить рассмотрение заявок легкоатлетов, выполнивших нормативы ЧМ

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок на участие в международных соревнованиях тех российских легкоатлетов, которые уже выполнили необходимый норматив для участия в чемпионате мира в помещении. Этот турнир пройдёт в английском Бирмингеме.

«ВФЛА уточнила, что процесс получения визы в Великобританию занимает долгое время, поэтому российская сторона просит рассмотреть заявки россиян с нормативами в приоритетном порядке», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы ВФЛА Натальи Юхаревой. Чемпионат мира в помещении пройдёт в английском Бирмингеме с 1 по 4 марта. Ранее сообщалось, что Илья Шкуренёв получил разрешение от IAAF выступать на международных соревнованиях.