В квартире бывшего тренера сборной США по плаванию, подозреваемого в изнасиловании, проведён обыск

Представители Министерства внутренней безопасности США провели обыск в квартире бывшего тренера национальной сборной страны по плаванию Шона Хатчинсона, подозреваемого в изнасиловании своей подопечной, чемпионки мира на дистанции 200 метров комплексом Арианы Кукорс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что правоохранители конфисковали несколько принадлежащих Хатчинсону электронных устройств, которые будут исследованы с целью найти улики по делу.

Ранее сообщалось, что американский тренер по спортивной гимнастике Дэвид Шнайдер был арестован по подозрению в домогательствах к малолетним подопечным.