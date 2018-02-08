Губерниев — о недопуске Кулижникова и Юскова к Олимпиаде: если ты не россиянин, жри допинг и выступай

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё возмущение решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не рассматривать апелляции ряда отечественных атлетов с допинговой историей, не допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане.

«CAS постановил: Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее. Эти спортсмены имеют допинговое прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова. Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех. Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать. Я про Джастина Гэтлина вообще молчу, а он дважды допингист! Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай. И дело в шляпе», — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов, не допущенных к Олимпиаде-2018.

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