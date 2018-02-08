Благотворительный хоккейный матч в Норильске собрал более миллиона рублей

Благотворительный хоккейный матч в Норильске, в котором встретились команда «Легенды хоккея» и сборная Ночной хоккейной лиги, собрал 1,2 миллиона рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

Участие в благотворительной встрече принимали многие легендарные советские и российские хоккеисты, в частности — нападающие Павел Буре и Владимир Каменский.

Кроме того, накануне матча его участники провели мастер-класс для начинающих игроков.

Ранее сообщалось, что команда президента России Владимира Путина приняла участие в матче Ночной хоккейной лиги.