Благотворительный хоккейный матч в Норильске собрал более миллиона рублей

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Благотворительный хоккейный матч в Норильске, в котором встретились команда «Легенды хоккея» и сборная Ночной хоккейной лиги, собрал 1,2 миллиона рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

Участие в благотворительной встрече принимали многие легендарные советские и российские хоккеисты, в частности — нападающие Павел Буре и Владимир Каменский.

Кроме того, накануне матча его участники провели мастер-класс для начинающих игроков.

Ранее сообщалось, что команда президента России Владимира Путина приняла участие в матче Ночной хоккейной лиги.

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