КНДР не откажется от участия в ОИ-2018, несмотря на давление США
- globallookpress.com
- © Carl Sandin
Об этом сообщает Inside the Games.
Он выразил уверенность, что участие Северной Кореи в Олимпиаде — это попытка ослабить бдительность южнокорейцев.
Делегация КНДР была близка к объявлению бойкота и отказу от участия в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, заявил, что Северная Корея остаётся полноправным участником Олимпиады.
Ранее сообщалось, что жители Южной Кореи устроили акцию протеста против прибытия делегации КНДР.