КНДР не откажется от участия в ОИ-2018, несмотря на давление США

Северная Корея не откажется от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на обещания вице-президента США Майка Пенса, который заявил, что к КНДР будут применены новые санкции.

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© Carl Sandin