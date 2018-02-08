КНДР не откажется от участия в ОИ-2018, несмотря на давление США

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Северная Корея не откажется от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на обещания вице-президента США Майка Пенса, который заявил, что к КНДР будут применены новые санкции.
КНДР не откажется от участия в ОИ-2018, несмотря на давление США
  • globallookpress.com
  • © Carl Sandin

Об этом сообщает Inside the Games.

Он выразил уверенность, что участие Северной Кореи в Олимпиаде — это попытка ослабить бдительность южнокорейцев.

Делегация КНДР была близка к объявлению бойкота и отказу от участия в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, заявил, что Северная Корея остаётся полноправным участником Олимпиады.

Ранее сообщалось, что жители Южной Кореи устроили акцию протеста против прибытия делегации КНДР.

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