В оргкомитете ОИ-2018 опровергли сообщения о пожаре в Олимпийской деревне

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Пожара на территории Олимпийской деревни не было, возгорание произошло вне её территории. Об этом сообщили в оргкомитете XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

«Пожар произошёл в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне, но не на территории спортивных сооружений Игр», — приводит сообщение ТАСС.

В соцсетях появились сообщения о задымлении в районе Олимпийской деревни.

Ранее в Пхёнчхане стартовали соревнования ОИ-2018. Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили представителям США в первом матче турнира по дабл-миксту.

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Олимпийские игры 2018
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