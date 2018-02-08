Тренер латвийских скелетонистов опасается, что кто-то подсыпет членам команды допинг во время ОИ-2018

Главный тренер латвийской команды скелетонистов Дайнис Дукурс заявил, что во время Олимпиады латвийским спортсменам нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы никто не смог подсыпать им в еду или напитки допинг.

Об этом сообщает delfi.lv.

Он вспомнил, что россияне нелестно отзывались о латвийской команде скелетонистов после скандала с допингом.

«Читая то, что они писали про нас в своих СМИ и социальных сетях, можно было подумать, что это мы инициировали доклад Ричарда Макларена и проверки комиссии Дениса Освальда», — добавил Дукурс.

Ранее латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов.