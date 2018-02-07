Футболисты «Спартака» обыграли «Спарту» в товарищеском матче

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Московский «Спартак» одержал победу над пражской «Спартой» в товарищеском матче на сборах в Испании.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Голы в составе российской команды забили Квинси Промес (15-я минута) и Лоренсо Мельгарехо (82-я минута). Чехи ответили мячом Вацлава Кадлеца (18-я минута).

В конце первого тайма между футболистами случилась потасовка.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл в товарищеском матче соперника ЦСКА по Лиге Европы.

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