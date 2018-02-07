Футболисты «Спартака» обыграли «Спарту» в товарищеском матче

Московский «Спартак» одержал победу над пражской «Спартой» в товарищеском матче на сборах в Испании.

Встреча завершилась со счётом 2:1. Голы в составе российской команды забили Квинси Промес (15-я минута) и Лоренсо Мельгарехо (82-я минута). Чехи ответили мячом Вацлава Кадлеца (18-я минута). В конце первого тайма между футболистами случилась потасовка. Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл в товарищеском матче соперника ЦСКА по Лиге Европы.