Паралимпиец Романов прокомментировал решение МПК отстранить российских спортсменов от Игр в Пхёнчхане

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Член паралимпийской сборной России по кёрлингу Марат Романов поделился своим мнением о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить отечественных спортсменов от зимних Игр в Пхёнчхане.
Паралимпиец Романов прокомментировал решение МПК отстранить российских спортсменов от Игр в Пхёнчхане
  • Reuters

«Это было достаточно жёстокое решение международных функционеров. В спорт уже давно вмешиваются деньги, теперь — политика. Неудивительно, что к нам принимают такие жёсткие меры. Это, может, и бесчеловечно, но это было ожидаемо. Конкуренты хотели расчистить себе место. Всё-таки российские паралимпийцы достаточно сильны», — заявил Романов в интервью RT.

Ранее паралимпиец Курохтин поделился мнением о выступлении на Играх под нейтральным флагом.

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