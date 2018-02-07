Паралимпиец Романов прокомментировал решение МПК отстранить российских спортсменов от Игр в Пхёнчхане

Член паралимпийской сборной России по кёрлингу Марат Романов поделился своим мнением о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить отечественных спортсменов от зимних Игр в Пхёнчхане.

«Это было достаточно жёстокое решение международных функционеров. В спорт уже давно вмешиваются деньги, теперь — политика. Неудивительно, что к нам принимают такие жёсткие меры. Это, может, и бесчеловечно, но это было ожидаемо. Конкуренты хотели расчистить себе место. Всё-таки российские паралимпийцы достаточно сильны», — заявил Романов в интервью RT.

Ранее паралимпиец Курохтин поделился мнением о выступлении на Играх под нейтральным флагом.