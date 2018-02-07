Паралимпиец Курохтин поделился мнением о выступлении на Играх под нейтральным флагом
- Reuters
«Мне дают шанс проявить себя на соревнованиях высшего уровня. Мне необходимо выступить на Паралимпиаде. Не так важно, нейтральный это флаг или российский триколор. Здесь можно достичь наивысшего результата в карьере. Такой шанс выпадает раз в жизни», — заявил Курохтин в интервью RT.
По словам кёрлингиста, российским спортсменам никому не потребуется напоминать, из какой они страны.
«Если мы покажем свою силу стремления и духа, то все и так поймут, из какой мы страны. Мы показали свои возможности в Рио, Сочи и Лондоне. Покажем и здесь. Русский дух не сломать никаким образом. И так все знают, что мы из России. Соперники нас боятся. В них присутствует мандраж, когда они выходят играть против нас. Когда на играх нет сборной России, то им проще. Если же мы участвуем, то 90%, что попадём в плей-офф», — заключил паралимпиец.
Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) отправил документы российской делегации для предварительной аккредитации на Паралимпиаде-2018.