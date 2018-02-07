Участницы ОИ-2018 пообещали пожертвовать свой мозг для исследований

Участницы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане бобслеистка Элана Майерс и хоккеистки Анджела Руджиеро и Хейли Уикнейзер дали обещание пожертвовать свой мозг после смерти Concussion Legacy Foundation (CLF) — фонду, который занимается изучением травм головного мозга.

Об этом сообщает официальный сайт фонда.

Майерс заявила, что в 2015 году могла завершить карьеру из-за сотрясения мозга, поэтому хочет помочь каждому спортсмену узнать больше через СLF. Она отметила, что сам хотела бы знать больше о рисках возвращения в спорт в короткие сроки.

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