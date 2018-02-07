Fancy Bears: Макларен выполнял приказ правительства Канады ослабить Россию
Отмечается, что программа, спонсируемая правительством Канады, была запущена в 2005 году после неудач канадской сборной на Олимпийских играх.
По утверждениям хакеров, у канадцев была цель выбить Россию из первой тройки под видом борьбы с допингом. Адвокат из Канады Ричард Макларен начал расследование нарушения россиянами антидопинговых правил по поручению правительства этой страны.
Ранее сообщалось, что хакеры Fancy Bears были включены в список главных проблем Олимпиады-2018.