Fancy Bears: Макларен выполнял приказ правительства Канады ослабить Россию

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала информацию о том, что в Канаде существовала государственная программа в области спорта под названием «Завладеть подиумом».

Отмечается, что программа, спонсируемая правительством Канады, была запущена в 2005 году после неудач канадской сборной на Олимпийских играх.

По утверждениям хакеров, у канадцев была цель выбить Россию из первой тройки под видом борьбы с допингом. Адвокат из Канады Ричард Макларен начал расследование нарушения россиянами антидопинговых правил по поручению правительства этой страны.

Ранее сообщалось, что хакеры Fancy Bears были включены в список главных проблем Олимпиады-2018.